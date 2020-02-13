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Zonguldak'ta otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.02.2020 21:03 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada yaralanan sürücünün ehliyetine el kondu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ve kızı ile sürücü yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 35 FR 668 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolunun Kavaklık Mahallesi Balcılar kavşağında, yolun karşısına geçmek isteyen Ayla Bozkurt ile kızı Miray Bozkurt'a çarptı. Yaralanan anne ve kız ile sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol ölçümünü reddeden sürücüye 3 bin 516 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreye el kondu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızın, otomobilin çarpması sonucu bir süre sürüklenmesi görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Trafik Kazası Zonguldak

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