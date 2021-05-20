YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

20.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

1/

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

İlçede ormanlık alandan yola çıkan ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, otomobil sürücüsü tarafından Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Vücudunda kırıklar tespit edilen karaca, tedavi altına alındı.

Veteriner Arif Aktürk, gazetecilere, hayati tehlikesi bulunan karacanın yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, "Yaklaşık bir yaşındaki yaralı karacanın çıkık ayağını yerine oturtarak serum taktık. Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişim kurduk. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası ziyarete açılacağı günü bekliyorZonguldak'taki Gökgöl Mağarası ziyarete açılacağı günü bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:16
Yatsı
21:59

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.