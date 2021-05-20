Zonguldak'ta otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
İlçede ormanlık alandan yola çıkan ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, otomobil sürücüsü tarafından Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Vücudunda kırıklar tespit edilen karaca, tedavi altına alındı.
Veteriner Arif Aktürk, gazetecilere, hayati tehlikesi bulunan karacanın yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, "Yaklaşık bir yaşındaki yaralı karacanın çıkık ayağını yerine oturtarak serum taktık. Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişim kurduk. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz." diye konuştu.
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