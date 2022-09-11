YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

11.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (37) ve Y.D'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken yengesini vurduZonguldak'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazırGalatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldüSancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
12:55
İkindi
16:28
Akşam
19:18
Yatsı
20:40
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.