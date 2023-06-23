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Zonguldak'ta otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Perşembe beldesi girişinde Y.K'nin kullandığı 67 AAU 100 plakalı otomobil ile Sadık Akkaya yönetimindeki 67 ZH 517 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan kontrolde devrilen traktör sürücüsü Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akkaya'nın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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