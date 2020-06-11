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Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.06.2020 21:09 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada, Aydındere Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları ele geçirildi.

Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D. (29), S.K. (41) ve C.K. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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