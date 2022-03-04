Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 20 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 20 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 20 maden ocağı bulunduğunu belirledi.

Jandarma asayiş komando timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda havalandırma motoru, 11 kürek, 5 vinç, 8 vagon, 12 kazma, 15 ton kaçak kömür ve 249 metre ray ele geçirildi.

Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

Maden ocaklarında çalıştığı tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 25 kişi hakkında işlem yapıldı.



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