YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı

11.05.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede maden ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir maden ocağında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine 9 kişi sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan ekiplerce, ocağı ruhsatsız işlettiği iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdiBakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi
Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:29
Öğle
12:54
İkindi
16:50
Akşam
20:09
Yatsı
21:48
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.