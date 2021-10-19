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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı

19.10.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi, ayrıca çevre ocaklardan tahkimat malzemesi temin edildi.

Ekiplerce işçilerden 2'si kurtarılırken, diğer işçi Erdal Aşkar'ın cenazesi yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

İşçilerden yaralı olarak kurtulan Serkan K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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