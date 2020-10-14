YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta içki satışı yapılan 238 iş yerine yönelik düzenlenen denetimde 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda alkol zehirlenmesine bağlı ölümlerin yaşanması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde etil/metil alkol ile sahte/kaçak içki satış ve imalatının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe birimleri tarafından yapılan denetimlerde 82 görevliyle 238 iş yeri kontrol edildi.

Kontrollerde, Devrek ilçesindeki bir tekel bayisinde süresi biten "Perakende Alkol Satış Belgesi" yenilenmediği için iş yerindeki 436 şişe içki ile 37 paket sigaraya el konuldu.

Ayrıca Ereğli ilçesindeki bir tekel bayisinde satışa sunulan, barkod bilgileri kolonyaya ait 24 şişe etil alkol içerikli yüzey temizleyici ürün hakkında yediemin tedbiri uygulandı.

İl merkezindeki bir tekel bayisinde ise sahte içki yapımında kullanılan 1237 aroma ile bin 61 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyici ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem uygulanırken şüphelilerden 1'i gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:44
İkindi
15:48
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Zafer Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü
Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü
Milli eğitim Müdürü Cevat Çevik görevine başladı
Milli eğitim Müdürü Cevat Çevik görevine başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.