Zonguldak'ta sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanında yapılan kontrollerde, 1328 sefer sayılı Zonguldak - Düsseldorf yolcu uçağında seyahat edecek yolcular için kontuarda uygulama yapıldı.

Uygulamada durumlarından şüphelenilen C.G.A, B.A, R.A, M.B.A, S.G, M.G, Ç.G, M.B.G, M.C.G. ve S.O'nun sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şahıslar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.



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