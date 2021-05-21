YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Zonguldak'ta sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalandı

21.05.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanında yapılan kontrollerde, 1328 sefer sayılı Zonguldak - Düsseldorf yolcu uçağında seyahat edecek yolcular için kontuarda uygulama yapıldı.

Uygulamada durumlarından şüphelenilen C.G.A, B.A, R.A, M.B.A, S.G, M.G, Ç.G, M.B.G, M.C.G. ve S.O'nun sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şahıslar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandıTürkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:22
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:17
Yatsı
22:01

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.