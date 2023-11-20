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Zonguldak'ta sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

20.11.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sel sularına kapılan otomobildeki biri kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkisini gösteren sağanak sonrası bir araç, Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapıldı. Camı kırarak araçtan çıktıktan sonra su üzerindeki ağaçta mahsur kalan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu, 4 metre yükselen sel sularının bulunduğu alandan bot yardımıyla kurtarıldı.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde hipotermi tedavisi gören Coşkun'un verdiği ifadede, araçta yalnız olmadığını bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, Yaraşlıyörük Deresi'nde söz konusu araca ulaştı.

Derede bulunan araçta Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan yaklaşık 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Zonguldak karadeniz ereğli

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