Zonguldak’ta sel ve aşırı yağışlarda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Yerlikaya, "Kafkametler dün saat 10.14 gibi maalesef çapası tutunamıyor. Savcılık, bilirkişiler bununla ilgili raporu verinceye kadar net konuşmamız doğru olmaz. Bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve geminin dolayısıyla kontrolü kaybetmesinden sonra askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü var bizde. Oradan başlamak üzere bütün oraya battığı saatten itibaren kara gözetlemesini yapıyorlar. O gözetlemeler sayesinde aşçı olduğu söylenen bir mürettebata ulaştık. Geminin hemen mendireğin çarptığı yerin önündeki sularda olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsini hava koşulları normalleştiği zaman tespit edebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak Karadeniz Ereğli limanında gerçekleşen kuvvetli yağış ve fırtına sonrası durumu değerlendirdi. Bakan Yerlikaya, rüzgarın hızının zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığını ve dalga boylarının 8-9 metreye ulaştığını belirtti.

Kdz. Ereğli’de meydana gelen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, İzmir’e gitmekte olan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarptı ve battı. Geminin 12 Türk mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 mürettebata ise halen ulaşılamadı.

Bu sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 uçak, 1 helikopter ve botların yer aldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, Jandarma, Emniyet ve itfaiye ekiplerinin de katıldığını aktardı.

Yerlikaya, Zonguldak’ta 4, Batman’da 4 ve Diyarbakır Hani’de 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, böylece fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı toplamda 9 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, zarar gören okullar ve evler için AFAD tarafından 50 milyon lira kaynak ayrıldığını, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve Cuma gününe kadar destek ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

"BİR MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, TEŞHİS EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli limanındayız. Rüzgar hızı zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığı dalga boyunun da 8-9 metreyi bulunduğu ortamda Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçemizdeki bu olumsuz hava deniz koşulları nedeniyle İzmir’e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle maalesef batmıştır. Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyuyla paylaştığımız gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisi halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Yine Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır. Kafkametler mürettebatından bir cansız bedene ulaşıldığının teşhis edildiğini söylemiştik ve 11 kayıp mürettebatla ilgili Deniz Kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, Jandarma, Emniyet, itfaiye ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başlamıştır. Ama dün geminin battığı saatten itibaren karadan tarama ve gözetleme dünden itibaren kesintisiz devam etmiştir. Nitekim bu karadan tarama ve gözetleme ile kayıp bir mürettebatımızı bulduk. Teşhis ettik" diye konuştu.

"TEMENNİMİZ EN KISA ZAMANDA KAYIP 11 MÜRETTEBATA ULAŞMAK"

797 personelin arama kurtarma faaliyetlerinde görevli olduğuna vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "295 araç, 2 uçak, 1 helikopter; devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte bu arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak. Helikopterlerimiz sabah saat 08.55’ten, uçaklarımızla az önce bahsetmiştim, 2 uçağımız 10.00’dan itibaren de keşif ve gözetleme çalışmalarına devam etmektedir. Aslında sabahın ilk saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken yine askeri mendireğimizin oradaydık 15 knotun üzerinde 20 knota kadar hamle rüzgar hızı maalesef bu noktada ve şu an dalga boyları da 3 ila 4 metre yüksekliğinde. Ama buna rağmen arkadaşlarımız büyük bir gayretle arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Zonguldak Kdz. Ereğli’mizde maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman’da 3 vatandaşımız, 1 kayıp vardı. O vatandaşımıza da ulaşıldı 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani’de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum, mekanları cennet olsun diyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

"AFAD’DAN 50 MİLYAR LİRA KAYNAK GÖNDERDİK"

Zonguldak’ta 57 okulun çatısının uçtuğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD’dan 50 milyon lira Valiliğimizin emrine, İl Özel İdaremize kaynak gönderdik. Burada Milli Eğitim Bakanımızla Yusuf Tekin bakanımızla görüştük. Enerji Bakanımızla görüştük. Ulaştırma Bakanımızla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. Bütün kabinedeki arkadaşlarımızın kendi görev alanlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde anbean buraya gelirken de Sayın Cumhurbaşkanımıza an itibariyle gelinen noktayı bilgilerini arz ettik. Talimatlarını aldık. Okullarımızın çatıları ile ilgili onarım çalışmalarına süratle devam ediliyor. Valimiz arkadaşlarıyla beraber çalışıyor ve bu arada 43 iş yeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi de bizde var. Bunlarla da ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz zarar tespitlerini yapmaya başladı. Su baskınlarından etkilenen olumsuz etkilenen evler, iş yerleriyle ilgili zarar tespitleriyle ilgili Valimiz talimatıyla defterdarlık ekili dikili araziler ve ağrılarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili İl Tarım Müdürlüğümüz zarar tespitlerimizi yapıyor. Yarın akşama kadar zarar tespitlerimizi bitirip ön tespitlerden sonra kesin hale getiririz. En geç Cuma günü AFAD olarak destek ödemelerini yapıyor olacağız. Allah tekrarından korusun. Sabırla özveriyle çalışan buradaki 11 kayıp mürettebatla ilgili çalışmalarda gayret gösteren arkadaşlara minnettarız. Olumsuz hava koşullarına rağmen gayret gösteriyorlar. Kdz. Ereğli’mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"(KAFKAMETLER GEMİSİ) DÜN SABAH 10.14 GİBİ MAALESEF ÇAPASI TUTUNAMIYOR"

Gazetecilerin geminin su altındaki konumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Kafkametler dün saat 10.14 gibi maalesef çapası tutunamıyor. Savcılık, bilirkişiler bununla ilgili raporu verinceye kadar net konuşmamız doğru olmaz. Bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve geminin dolayısıyla kontrolü kaybetmesinden sonra askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü var bizde. Oradan başlamak üzere bütün oraya battığı saatten itibaren kara gözetlemesini yapıyorlar. O gözetlemeler sayesinde aşçı olduğu söylenen bir mürettebata ulaştık. Geminin hemen mendireğin çarptığı yerin önündeki sularda olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsini hava koşulları normalleştiği zaman tespit edebiliriz" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının ardından Kdz. Ereğli ilçesinde iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti.

