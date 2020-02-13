Zonguldak'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 11 Şubat'ta kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 117 fişek, tüfek ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

