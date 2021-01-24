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Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

24.01.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Ocak'ta kent merkezi ile Çaycuma, Gökçebey, Alaplı ve Kilimli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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