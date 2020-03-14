Zonguldak’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ta bir kişi ayağından silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesine bağlı Cumayanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Eşref Ç isimli şahsı silahla ayağından yaraladı. Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Eşref Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayağından yaralanan Eşref Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

