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Zonguldak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.03.2020 00:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Bülent B. tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu özel hastaneye kaldırılan Eyüp K, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan Bülent B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Eyüp K. ile Bülent B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanını büyümesi üzerine Bülent B, yanında bulunan tabancayla Eyüp K'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Eyüp K, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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