Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında S.G. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden araçla Terakki Mahallesi Soğuksu mevkisine giden S.G'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Bacağından yaralanan S.G, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.



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