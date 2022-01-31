YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

31.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında S.G. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden araçla Terakki Mahallesi Soğuksu mevkisine giden S.G'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Bacağından yaralanan S.G, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Pakdemirli, Zonguldak'ta sektör buluşmasında konuştu: (2)Bakan Pakdemirli, Zonguldak'ta sektör buluşmasında konuştu: (2)
Kornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybettiKornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybetti
Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulunduAntalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
13:11
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:36
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.