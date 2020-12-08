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Zonguldak’ta sipariş yoluyla paket hizmeti 10 ila 24 saatleri arasında yapılabilecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.12.2020 15:03 | Son Güncelleme

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, hafta içi ve hafta sonu lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin sipariş yoluyla paket hizmeti saatleriyle ilgili kararı açıkladı.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Zonguldak’ta sipariş yoluyla paket hizmeti 10 ila 24 saatleri arasında yapılabilecek

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, hafta içi ve hafta sonu lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin sipariş yoluyla paket hizmeti saatleriyle ilgili kararı açıkladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanlığının 20346 sayılı Genelgesi doğrultusundaki kararlar alındı. Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararı ile hafta sonları Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri, tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlandı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 31.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının; Hafta sonları 10:00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20:00-24:00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturuldu.
Buna göre il genelinde vatandaşların yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş şeklinde karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlardan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10:00-24:00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verildi
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/ işletmelere/ kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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