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Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

03.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta sokak hayvanları için "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak

Zonguldak Metropolitan Belediyeler Birliğince, zor şartlar altında yaşayan sokak hayvanlarına yönelik "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek.

Zonguldak, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı ve Muslu belediyelerinden oluşan birlik tarafından kentin muhtelif bölgelerinde yaşayan başıboş sokak hayvanları için proje üretildi.

Bu kapsamda Kozlu ilçesi Kızılcakese bölgesindeki 30 bin metrekarelik alana, hayvanların bakım ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirilebileceği "Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak.

İçinde kafe ve restoranın bulunacağı, yöresel ürün satışının da yapılacağı merkezle çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması hedefleniyor.

- "Hayvanları en iyi şekilde misafir edeceğiz"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için kalıcı çözüm bulmak istediklerini belirterek, "Belediye bünyesinde yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezi yok. İl Özel İdaresince işletilen barınak var. Restorasyonu bitmek üzere, inşallah kısa sürede bizlere teslimini gerçekleştirecekler." dedi.

Alan, Kızılcakese bölgesindeki bir arazi üzerinde hayvanlar için yaşam merkezi planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımızla görüştük. Sokak hayvanlarımızla ilgili vatandaşlarımızın şikayetleri var. Sokak hayvanlarımızın daha iyi ortamlarda barınması için bunun şart olduğunu biliyorduk. Hayvanseverlerimizle de konuyu defalarca istişare ettik. Dosyamız hazır, mart ayı gibi ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Yeri, yüklenici firmaya nisan sonu gibi teslim ederiz. 30 bin metrekare bir alanda, 7 bin metrekare kapalı alanı olan, civar köylerdeki yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği, içinde kafe ve restoranı olan, ülkeye örnek olacak bir projeyi inşallah hep birlikte hizmete geçireceğiz."

Hayvanları sokaktan kurtaracaklarını vurgulayan Alan, "Onların doğal yaşam yeri kaldırım taşları, meydanlar değil. Onları en iyi şekilde merkezimizde misafir edeceğiz." dedi.

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