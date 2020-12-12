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Zonguldak’ta sokaklar boş kaldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 16 saat geride kaldı.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Zonguldak’ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 16 saat geride kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere kentin belirli noktalarını bariyerle kapatan ekipler, belgesi olanların geçişine izin verdi. Kent merkezindeki sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan da görüntülendi.
Her gün binlerce aracın geçtiği Milli Egemenlik Caddesi boş kaldı. Kentin simgelerinden biri olan Zonguldak Anıtı da havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık 2020 Pazartesi günü sabah saat 05.00’de sona erecek.

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