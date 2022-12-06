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Zonguldak’ta suç örgütüne ‘Silindir’ operasyonu: 11 gözaltı

06.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan hedeflere yönelik olarak bu sabah liderliğini B.Y.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak’ta suç örgütüne ‘Silindir’ operasyonu: 11 gözaltı

Türkiye genelinde 50 ilde 18 suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Silindir’ operasyonu bu sabah Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleşti. Operasyon dahilinde Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Kdz. Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren B.Y. (50) liderliğindeki Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 11’i yakalanarak emniyete götürüldü. 5’i örgütün takibi aşamasında önceki tarihlerde ele geçirilen operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1009 adet tabanca fişeği, 147 adet av tüfeği fişeği, 54 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

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