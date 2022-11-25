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Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

25.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksi durağındaki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eksik para üstü aldığını iddia ettiği taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, kent merkezinde bindiği taksinin sürücüsünden eksik para üstü aldığını ileri süren S.E, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki taksi durağında S.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E, bıçakla S.Ü'yü yaraladı, duraktaki R.K'yi de darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Ü. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan S.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taksi durağındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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