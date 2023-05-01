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Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

01.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'nde itfaiye eri olduğu öğrenilen B.Ç. (39) ile Yeşim Sönmez (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. aracından aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı.

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