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Zonguldak’ta taşımalı eğitime kar engeli

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Zonguldak’ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Zonguldak’ta taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak’ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak’ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Site Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
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