Zonguldak'ta tırdan düşen iş makinesi şarampole devrildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yüklü olduğu tırdan seyir halindeyken düşen iş makinesi şarampole devrildi.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra yüklü kepçe, Ilıksu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Savrulan kepçe şarampole devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, hasar gören iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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