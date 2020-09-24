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Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.09.2020 22:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yol ayrımı istikametine ilerlemekte olan Salih B. idaresindeki 67 TM 343 plakalı otomobil, çarşı istikametinden İstanbul yol ayrımı istikametine gitmekte olan Abdulsamet Y. idaresindeki 67 AAR 137 otomobile, öndeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 67 TM 343 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ela K. yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici vasıtası ile çekilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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