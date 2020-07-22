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Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.07.2020 17:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Sapça tünelleri mevkisinde yaşandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Sapça tünelleri mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PVT 06 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişiye olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

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