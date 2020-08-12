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Zonguldak’ta TYP başvuruları 13 Ağustos’ta başlıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların bakım, onarım ve temizliğinde çalıştırılmak üzere 9 ay süreyle uygulanacak Toplum Yararına Program program başvuruları13.08.2020-17.08.2020 tarihleri arasında yapılacak.Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak.

Zonguldak’ta TYP başvuruları 13 Ağustos’ta başlıyor

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların bakım, onarım ve temizliğinde çalıştırılmak üzere 9 ay süreyle uygulanacak Toplum Yararına Program program başvuruları
13.08.2020-17.08.2020 tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak. Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak. Başvurular sonrasında her ilçe için noter kuraları 20.08.2020 tarihinde ilçelerde çekilecek. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup pandemi dolayısı ile katılımcı kabul edilmeyecek.
Kuralar sonrasında güvenlik soruşturmasına müteakip asil katılımcılar 26-27.08.2020 tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine evrak teslimi yapacaklar. Gelir durumu tespitine esas kontrollerin tamamlanması sonrasında 28.08.2020 tarihinde asil katılımcılar işe başlatılacak. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP programına katılamayacak. 2020 yılı için bu rakam 3 480 TL olarak belirlendi.

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Buket Eczanesi
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Sonat Eczanesi
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