Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 156 kök kenevir, 103 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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