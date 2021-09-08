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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

08.09.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

İncivez Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda Ö.B. ve T.K. yakalandı.

Günlük kiralık ikamette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesine bağlı Bılık köyünde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüpheli H.D ve R.Ç'nin bahçesinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 bin 68 gram kubar esrar, 76 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 22 av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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