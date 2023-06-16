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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

16.06.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu madde, 17 adet hint keneviri bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. K.T. isimli şahsa 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir ekimi suçundan, G.S. ve H.H.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

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