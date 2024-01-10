Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuna ilişkin davada 32 sanık hakim karşısına çıktı

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, 4'ü Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere tüm sanıklar katıldı.

Kimlik tespiti yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuksuz sanık T.G, tutuklu sanık S.K'nin, sanıklardan S.S'yi telefonla aradığını ve sanık M.C.K'nin de yanlarında olduğunu belirterek, "S.S'ye, 'Zonguldak'a yüklü miktarda uyuşturucu gelecek. Bu uyuşturucuyu satacaksınız. Eşlerinizden ayrılacaksınız.' dedi. Ben de şok oldum ve arabadan indim. Bu uyuşturucuları İstanbul'dan R.K. denen şahıs S.K. ile getirecekmiş. Mithatpaşa Mahallesi'nde otururum. Bir dönem mahallede çok uyuşturucu satışı oldu. H.S. burada uyuşturucu sattı. Yakalanırsak S.S'den aldığınızı insanlara söylersiniz demişler. S.S'nin üzerine oynamışlar." diye konuştu.

Örgüt işleyişinin nasıl olduğu sorulması üzerine T.G, "Örgütün işleyişini, uyuşturucunun nasıl satılacağını bilmiyorum. Benim tahminim bu yapılanmanın lideri S.K'dir. Bir gün S.K. bana, 'Bu örgütün sokak kabadayısı benim.' dedi. Lideri ise söylemedi." iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanık G.S. ise Ş.U. isimli kişinin, 2021'de İstanbul'da gittikleri kumarhanenin sanık E.İ'ye ait olduğunu anlattığını, burada ev tutacaklarını ve söz konusu yerin hasılatını kendisine vereceğini söylediğini ileri sürdü.

Ş.U'nun dönüşte bilmediği bir yerden aldığı uyuşturucuyu Kozlu ilçesinde sattığını ve sonra kalanını E.İ'ye teslim etmeye gittiğini aktaran G.S, daha sonra Karabük'te bir otel sahibinden uyuşturucu madde alarak kente getirdiğini, E.İ'nin de "torbacılara" sattırdığını ve kendisi dışında da E.İ'ye uyuşturucu getirenlerin olduğunu iddia etti.

Tutuksuz sanık H.P. ise 12 senedir tanıdığı E.İ'nin kendisine, S.S'ye giden uyuşturucu kanallarını kesmeyi teklif ettiğini savunarak, "Ona ulaşmadan uyuşturucuları biz alacaktık. Ya emniyete şikayet ederek ulaşmasını engelleyecektik ya da S.S'ye getiren kişilere zor kullanarak uyuşturucularını alacaktık." diye konuştu.

Salondaki sanıkların uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ve her kullanıcının almaya gücü yetmediğinde de satmak zorunda olduğunu savunan H.P, ortada örgüt bulunmadığını, E.İ. ile uyuşturucu içtiğini, ondan satın aldığını ve kendisinden isteyenlere de sattığını söyledi.

"METAMFETAMİNE 'AMCA', BONZAİYE DE 'KÜBRA' DİYORUZ"

Sanık H.P, "Çarşı, Acılık, Mithatpaşa, Kozlu, Üniversite" şeklinde isim verdikleri gruplardaki kişilerin genel olarak uyuşturucuyu ucuza buldukları yerden aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bahsettiğim bu gruplar E.İ'nin talimatını yerine getiren kişiler değildir. Kendileri oluşmuş gruplardır. Bu grupları E.İ. oluşturmamıştır, bu gruplar üzerinde etkisi yoktur. Sadece ekonomik durumu iyi olduğu için parası daha sonra ödenmek üzere uyuşturucu madde verir. E.İ'nin başkalarına bahis oynattırdığını hiç görmedim."

Telefon görüşmesinde, "Amca ile mi yoksa Kübra ile mi bulaşacağız?" şeklindeki konuşması sorulan H.P, "Metamfetamine 'amca', bonzaiye de 'Kübra' diyoruz ama ben ona o gün uyuşturucu vermedim." yanıtını verdi.

Duruşmada tutuksuz sanık S.S. de savunmasını yaptı.

İddia makamı, tutuksuz sanık H.P'nin mahkemedeki beyanının önceki ifadeleriyle çeliştiğini ve delilleri karartma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.P. hakkında somut deliller bulunması, diğer sanık ve tanıkların henüz dinlenilmemesi, bu nedenle sanık savunmasının tanıklar üzerinde baskı kurulabileceği gerekçeleriyle ve adli kontrol tedbirinin yeterli gelmediğine kanaat getirerek, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs 2023'te düzenlediği operasyon kapsamındaki soruşturmada, 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından 4 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



