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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

22.07.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.K, U.A, M.K, H.A, A.K, V.Ö, N.U.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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