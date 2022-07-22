Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.K, U.A, M.K, H.A, A.K, V.Ö, N.U.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.



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