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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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