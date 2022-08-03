Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir miktar Hint keneviri ele geçirilen operasyonda, şüpheli H.Y, A.U. ve F.K. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.U. ve F.K, "yasa dışı kenevir ekimi" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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