YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Zonguldak'ta üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

26.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Kentte etkisini sürdüren yağışın ardından ilçe merkezinde salı ve cuma günleri hizmet veren kapalı pazar yerinin çatısında kar birikti.

Biriken karın ağırlığına dayanamayan çatının bir bölümü çöktü.

Kozlu Belediyesi ekipleri, pazar girişine uyarı levhası asarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunduGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:31
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.