Zonguldak'ta üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üzerinde kar biriken kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Kentte etkisini sürdüren yağışın ardından ilçe merkezinde salı ve cuma günleri hizmet veren kapalı pazar yerinin çatısında kar birikti.

Biriken karın ağırlığına dayanamayan çatının bir bölümü çöktü.

Kozlu Belediyesi ekipleri, pazar girişine uyarı levhası asarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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