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Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta ikamet eden anne K.D. ve baba Ö.D, 2 yaşındaki çocukları Ebrar D'yi babaannesi Altın D'ye emanet ederek evden ayrıldı.

Bir süre sonra Ebrar D'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle dolap düştü.

Babaannesi ve amcası tarafından dolabın altından yaralı olarak çıkarılan çocuk, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Çocuğun cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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