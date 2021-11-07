Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saygın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Hacıosmanlar köyünde evinin önüne getirildi.

Saygın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz