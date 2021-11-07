YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

07.11.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saygın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Hacıosmanlar köyünde evinin önüne getirildi.

Saygın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandıZonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:42
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.