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Zonguldak'ta vinç boru yağı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

12.02.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta vinç boru yağı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Filyos Liman şantiyesinde çalışma yapan özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını araçla götürdükleri sırada 2 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan boru yağının piyasa değerinin yaklaşık 35 bin lira olduğu bildirildi.​​​​​​​

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