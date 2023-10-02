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Zonguldak'ta yamaçtan düşen kayalar kamyonete isabet etti

02.10.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe mevkisinde özel firmaya ait 67 LB 903 plakalı kamyonetin sürücüsü İlker Koçdemir, park alanında kamyonlara yakıt ikmali yaptığı sırada yamaçtan kopan kayalar, aracın kaput kısmına isabet etti.

Yara almadan kurtulan Koçdemir, gazetecilere, yakıt verdiği kamyon gittikten sonra gürültü duyduğunu belirterek, "Bir kütürtü geldi, arabayı geri aldım. Baktım yukarıdan kayalar düştü. Geri almasam kabine düşecekti." dedi.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen trafik ve Karayolları ekipleri güzergahta önlem aldı.

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Zonguldak Ereğli heyelan karayolu

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