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Zonguldak'ta yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede

13.11.2023 13:14 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım'da yol kenarındaki ormanlık alanda Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin bulunmasına ilişkin, ruhsatsız maden ocağının sahipleri olduğu ileri sürülen H.K. ve E.G'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında yakınlarından birinin, "Korkma, rahat ol." dediği duyuldu.

Söz konusu maden ocağında çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı, aldıkları cezadan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan maden ocağı sahiplerinin, "olay ortaya çıkarsa infazımız yanar" düşüncesiyle hareket ettikleri, Nourtani'nin araçla ormana götürülüp burada benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi.

Bu arada soruşturma kapsamında şüphelilerin, Gelik beldesinde akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenilirken, Nourtani'nin bedeninin ne zaman yakıldığı Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun sonucuna göre netlik kazanacak.

Öte yandan olay sonrası kapatılan ruhsatsız maden ocağının, 6 Kasım'da jandarma ekiplerince tespit edildiği, Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlilerince patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği ancak daha sonra zanlılar tarafından yeni giriş açılarak aktif hale getirildiği belirlendi.

OLAY

Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta 10 Kasım'da, yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Nourtani'nin, ruhsatsız ocakta meydana gelen iş kazası sırasında öldüğü, cesedinin bulunduğu ormanlık alana taşındığı iddia edilmişti.

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