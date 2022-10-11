YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

11.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Zonguldak'ta yengesini silahlı ve bıçaklı kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta 16 Haziran'da yengesi N.D'yi silahlı ve bıçaklı kavgada öldüren N.D. hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli N.D'nin, yengesi N.D. ve kardeşi M.D. ile aynı binada altlı üstlü oturduğu, şüpheli ile akrabaları arasında gürültü, hakaret, ev ve balkon kullanımı gibi nedenlerle önceye dayalı husumet bulunduğu ifade edildi.

Olay günü maktulün, şüpheli N.D. ile merdivenlerde karşılaştığı, şüphelinin elindeki tabancayla 1-2 metre mesafeden arkasını dönen yengesinin sırtına doğru 4 el ateş ettiği, kadının merdivenlerden yuvarlandığı anlatılan iddianamede, N.D'nin, yengesinin üzerine gelerek atış yapmaya devam etmek istediği ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle başka atış yapamadığı, ardından merdivenleri çıkarak ikametine doğru kamera açısından çıktığı, yaklaşık 2 dakika sonra tabancayla tekrar merdivenlerde yatan yengesinin yanına geldiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin, 1-2 metre mesafeden yengesinin bacaklarına doğru 2 el daha ateş ettiği, sırtına tekme attığı yengesinin yakın mesafeden sırtına doğru silahı tekrar ateşlemeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle atış yapamadığı, elindeki tabanca ile yengesinin başına 3 defa, sırtına 4 defa vurduğu kaydedildi.

Şüpheli N.D'nin ifadesinde, yengesinin önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları ve kendisini evden çıkarmak istemeleri nedeniyle husumetli olduklarını söylediği aktarıldı.

Olay günü evinden gezmek için çıktığında yengesini merdivenlerde gördüğünü, kendisine yönelik hakaretlerden bahsederek "Ne zaman duracaksın?" dediğini, yengesinin ise kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, bunun üzerine belindeki silahla yengesinin bacaklarına ateş ettiğini aktaran N.D'nin, eve dönerek silahı tekrar doldurduğunu, gelip yeniden ateş ettiğini, yine hakaret ettiğini belirttiği yengesine silahın kabzasıyla vurduğunu, komşulardan birinin gelerek elinden silahı aldığını ifade ettiği anlatıldı.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden N.D'nin cenazesi, 21 Haziran'da defnedilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyorKanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiZeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak silah iddianame bıçak

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:45
İkindi
15:53
Akşam
18:27
Yatsı
19:46
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.