Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Zonguldak'ta yengesini silahlı ve bıçaklı kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta 16 Haziran'da yengesi N.D'yi silahlı ve bıçaklı kavgada öldüren N.D. hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli N.D'nin, yengesi N.D. ve kardeşi M.D. ile aynı binada altlı üstlü oturduğu, şüpheli ile akrabaları arasında gürültü, hakaret, ev ve balkon kullanımı gibi nedenlerle önceye dayalı husumet bulunduğu ifade edildi.

Olay günü maktulün, şüpheli N.D. ile merdivenlerde karşılaştığı, şüphelinin elindeki tabancayla 1-2 metre mesafeden arkasını dönen yengesinin sırtına doğru 4 el ateş ettiği, kadının merdivenlerden yuvarlandığı anlatılan iddianamede, N.D'nin, yengesinin üzerine gelerek atış yapmaya devam etmek istediği ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle başka atış yapamadığı, ardından merdivenleri çıkarak ikametine doğru kamera açısından çıktığı, yaklaşık 2 dakika sonra tabancayla tekrar merdivenlerde yatan yengesinin yanına geldiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin, 1-2 metre mesafeden yengesinin bacaklarına doğru 2 el daha ateş ettiği, sırtına tekme attığı yengesinin yakın mesafeden sırtına doğru silahı tekrar ateşlemeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle atış yapamadığı, elindeki tabanca ile yengesinin başına 3 defa, sırtına 4 defa vurduğu kaydedildi.

Şüpheli N.D'nin ifadesinde, yengesinin önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları ve kendisini evden çıkarmak istemeleri nedeniyle husumetli olduklarını söylediği aktarıldı.

Olay günü evinden gezmek için çıktığında yengesini merdivenlerde gördüğünü, kendisine yönelik hakaretlerden bahsederek "Ne zaman duracaksın?" dediğini, yengesinin ise kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, bunun üzerine belindeki silahla yengesinin bacaklarına ateş ettiğini aktaran N.D'nin, eve dönerek silahı tekrar doldurduğunu, gelip yeniden ateş ettiğini, yine hakaret ettiğini belirttiği yengesine silahın kabzasıyla vurduğunu, komşulardan birinin gelerek elinden silahı aldığını ifade ettiği anlatıldı.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden N.D'nin cenazesi, 21 Haziran'da defnedilmişti.

