YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

24.05.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan iki otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Muhammet K'nin kullandığı 67 LP 783 plakalı otomobil, Ilıksu Çatak mevkisinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan Hanife K. yaralandı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Recep Ç. idaresindeki 67 SH 712 plakalı hafif ticari araç da mazot nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarpıp yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Yol üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekiplerince ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan kayganlaşan yol nedeniyle ekiplerce yola talaş döküldü.

Sürücü Muhammet K, AA muhabirine, eşini her hafta pansuman için Zonguldak'a hastaneye götürdüğünü belirterek, "Ereğli'ye gidiyorduk. Yola mazot dökülmüş, ne olduğunu anlayamadım. Araba birden sağa sola savrulmaya başladı. Duvara vurduk, hanımım yaralandı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
22:05
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.