YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki Efe Tur firmasına ait 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, Perşembe yol ayrımında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BP 566 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında bulunan restorana çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Resul Baş'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Göksel Baş (22) ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 yolcunun hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden gençlerin kuzen olduğu, yolcu otobüsünün sürücüsünün ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden gençlerin kaza yaptığı yere gelen yakınları gözyaşı döktü.

Valizleriyle bir süre bekleyen yolcular daha sonra başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Depremzede çocuklar motorlarla Kapadokya'yı gezdiDepremzede çocuklar motorlarla Kapadokya'yı gezdi
Marmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldiMarmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Otomobil yolcu otobüsü çarpışma kaza yaralı

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:32
Yatsı
22:23

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Saglik eczanesi
Caycuma
Türkili eczanesi
Kilimli
Özgür eczanesi
Eregli
Basaran eczanesi
Devrek
Gökçebey eczanesi
Gokcebey
Güven eczanesi
Kozlu
Site eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Çırılçıplak restoran gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restoran gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.