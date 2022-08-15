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Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı

15.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı

Zonguldak'ta yolcu treninin çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak-Karabük seferini yapan yolcu treni, Uzunkum mevkisindeki raylarda yürüyen ve telefonla konuştuğu sırada makinistin kornalı uyarılarını fark etmediği belirtilen S.B'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.B, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tren kısa süre rötar yaptı.

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