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Zonguldak’ta yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

18.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplanarak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime bir gün daha ara verilmesi kararı alındı.Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplanarak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime bir gün daha ara verilmesi kararı alındı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda yoğun kar yağı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar şöyle “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışı ve buna bağlı buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 18 Ocak 2021 Pazartesi ve 19 Ocak 2021 Salı günü yüz yüze eğitime (özel-resmî anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde) bir gün süre ile daha ara verilmesine, uzaktan eğitim ile devam edilmesine, bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

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