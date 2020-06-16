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Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunmalarını yapmaları için duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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