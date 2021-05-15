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Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası ziyarete açılacağı günü bekliyor

15.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası ziyarete açılacağı günü bekliyor

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Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, travertenler ve milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle ünlü Gökgöl Mağarası, yaklaşık iki yıl süren yenileme çalışmalarının ardından bu ay içerisinde ziyarete açılacak.

Temiz havasının yanı sıra doğal ve mikroklima özelliğiyle daha çok astım hastalarının ziyaret ettiği mağara, turizme açık olan 875 metrelik bölümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir teraslarıyla da dikkati çeken mağara, 7 Ağustos 2019'da "Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi" kapsamında ziyarete kapatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde ziyaretçiler için mağara girişine hediyelik eşya bölümü, mescit, kafe, ziyaretçi alanı, sergi holü ve kütüphane yapıldı.

İçindeki elektrik tesisatı da onarılan mağaranın bu ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete açılması planlanıyor.

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