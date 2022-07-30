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Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda yeniden denize girilebilecek

30.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda yeniden denize girilebilecek

Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda yeniden denize girilebilecek

Zonguldak'ta, atık su hattındaki arıza nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kapuz Plajı'nın yarın yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyundan alınan numunenin, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan analiz değerlendirmelerine göre alınan numune sonuçları 'temiz' çıkmış olup 31 Temmuz Pazar günü plajımız halkımızın hizmetine açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kapuz Plajı'nda, atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık oluşmasından dolayı 27 Temmuz'da denize girilmesi iki gün yasaklanmıştı. Belediye, İl Sağlık Müdürlüğünce alınan numune sonucuna göre plaj hakkında karar verileceğini bildirmişti.

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