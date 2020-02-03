Zonguldak’taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta narkotik ekipleri narkotik köpeği ve drone ile yaptıkları baskında yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2’si kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Ç. ve Y.K., "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda polis, narkotik köpeği ve drone havadan destekli yapılan baskında K.B., Ö.Ç., Y.K., B.K. Ç.K. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda miktarı belirtilmeyen ancak yüklü miktarda uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Ö.Ç. isimli şüpheli sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Ardından işlemleri tamamlanan A.B. (46) ve B.K. (30) isimli kadınlar ile 40 yaşındaki Y.K. isimli erkek şüpheli "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.Ç. ve Y.K. "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli A.B. ve B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

